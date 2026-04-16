Ranking UEFA per il 5° posto Champions: la Germania accorcia. L'Inghilterra può avere sei club
Il successo del Bayern Monaco sul Real Madrid consente alla Germania di accorciare sulla Spagna nel ranking UEFA stagionale, quello decisivo per l’assegnazione del quinto posto in Champions League, garantito alle prime due nazioni.
L’Inghiterra è già certa dello slot extra e potrebbe avere addirittura sei squadre in Champions, se una tra Aston Villa e Nottingham Forest vincesse l’Europa League senza piazzarsi tra le prime cinque nella classifica della Premier League. L’Italia è al momento quinta ma, per quel che vale (nulla), rischia il sorpasso dal Paris Saint-Germain.
1. Inghilterra (4 squadre in corsa su 9) 25.847
2. Spagna (4 su 8) 21.343
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3. Germania (3 su 7) 20.785
4. Portogallo (3 su 5) 18.900
5. Italia (2 su 7) 18.714
6. Francia (2 su 7) 17.714
7. Polonia (0 su 4) 15.750
8. Grecia (1 su 5) 13.800
9. Danimarca (0 su 4) 12.250
10. Cipro (0 su 4) 12.156
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