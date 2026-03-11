Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, l'Italia perde terreno da Germania e Spagna
Dopo la prima delle due serate di Champions League, cambia ancora il Ranking UEFA, con l'Inghilterra che continua a dominare, seguita dalla Germania. Al termine della stagione le prime due in graduatoria avranno diritto a un posto in più nella competizione del 2026-2027. L'Italia in questa classifica è quarta, davanti al Portogallo, ma dietro alla Spagna. Più indietro invece Polonia, Francia, Grecia e Cipro. Di seguito la graduatoria completa:
RANKING UEFA STAGIONALE PER LA 5^ SQUADRA IN CHAMPIONS
Inghilterra 22.402 (9 squadre ancora in corsa su 9)
Germania 17.857 (5 su 7)
-----------------------------
Spagna 17.781 (6 su 8)
Italia 17.357 (4 su 7)
Portogallo 16.600 (3 su 5)
Polonia 15.250 (2 su 4)
Francia 14.964 (4 su 7)
Grecia 12.900 (2 su 5)
Cipro 11.906 (1 su 4)
