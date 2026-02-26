Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, l'Italia si avvicina a Germania e Spagna

Dopo quelli di Champions League del martedì, sono terminati anche i playoff di Europa League e Conference. La Fiorentina perde in casa contro lo Jagiellonia ma strappa comunque il pass per gli ottavi di finale, venendo però costretta ai tempi supplementari, mentre il Bologna si aggiudica anche i 90 minuti del ritorno contro i norvegesi del Brann.

Risultati che permettono all'Italia di rosicchiare un po' di distanza rispetto alla Germania, ancora seconda in graduatoria, e alla Spagna terza. Adesso l'Italia occupa il 4° posto nella classifica del Ranking UEFA stagionale per il 2025/2026, quella che regalerà un posto extra nella prossima Champions League ai due paesi meglio posizionati. Se l'Inghilterra è ormai volata via e appare decisamente complicata da raggiungere, l'Italia ha ancora il secondo posto nel mirino, per quanto a complicare le nostre sorti ci sia il fatto che le squadre rimaste in corsa siano solo quattro (Atalanta in Champions, Bologna e Roma in Europa League, Fiorentina in Conference).

RANKING UEFA STAGIONALE PER IL 2025/26

1. Inghilterra 22.290 punti (9 squadre ancora in corsa su 9)

2. Germania 17.570 (5 su 7)

--- --- --- --- ---

3. Spagna 17.342 (6 su 8)

4. Italia 17.285 (4 su 7)

5. Portogallo 16.600 (3 su 5)

6. Polonia 15.250 (2 su 4)

7. Francia 14.963 (4 su 7)

8. Grecia 13.400 (2 su 5)

9. Cipro 11.906 (1 su 4)

10. Danimarca 11.750 (1 su 4)