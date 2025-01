Rashford fuori dallo United. La strategia del Milan per accelerare il suo arrivo

I rumors intorno al nome di Marcus Rashford si moltiplicano sempre di più: il Milan ha puntato lui per rinforzare l'attacco. E' di queste ore la notizia che Rashford non ha viaggiato con il Manchester United a Londra per la partita del terzo turno della FA Cup contro l'Arsenal, in programma domenica, una indiscrezione (del Mail on Sunday) che non fa altro che alimentare la sensazione per la quale il giocatore sia sempre più con un piede fuori dai Red Devils.

E per dare una accelerata alle operazioni, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, il Milan avrebbe fatto sapere agli agenti - incontrati anche negli scorsi giorni - che, nonostante spinga per un prestito con diritto di riscatto, ora potrebbe anche aprire per un prestito secco. Molto poi ruota intorno al pagamento dello stipendio che, tra l'altro, è l'elemento che blocca al momento tutte le pretendenti.

Le parole di Ibrahimovic: "Rashford fa la differenza"

Ieri, nel prepartita di Milan-Cagliari, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del mercato rossonero a DAZN: "Oggi non serve tanto, in Arabia abbiamo dimostrato che la squadra è completa e può vincere però il mercato è aperto e guardiamo le opportunità che arrivano ma non siamo disperati.Rashford dove potrebbe giocare? "Ho giocato con lui quando era giovane, ora è più uomo. Quando ci ho giocato era forte forte. Secondo me può giocare in tutti i ruoli davanti, fa la differenza".