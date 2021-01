Ravanelli: "La Juve ha meritato questo trofeo. Ho visto grandi passi avanti sul piano del gioco"

L'ex centravanti bianconero Fabrizio Ravanelli ai microfoni di Juventus Tv ha parlato della vittoria della nona Supercoppa Italiana conquistata questa sera battendo per 2-0 il Napoli: “Ci tenevo tantissimo a festeggiare, anche se da casa, con tutti gli juventini. I ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione e si meritano questo successo. Sono stato il primo ad alzare questa coppa nel '96 e capisco la loro gioia in questo momento. È stata una delle migliori prestazioni stagionali della Juventus, una gara di carattere, di grande determinazione e attenzione. Per questo credo che la vittoria sia stata meritata. La squadra non ha quasi mai rischiato, a parte l'occasione di Losano e il rigore arrivato nel nostro migliore momento. e poteva raddoppiare anche prima, ma è mancato qualcosa in fase conclusiva. Credo che ci sia stato un grande passo in avanti e che la squadra abbia dato grandi risposte dopo la sconfitta contro l'Inter in campionato".