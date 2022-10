Ravanelli: "Leao condiziona, senza di lui il Milan perde tanto. Vlahovic è letale in area"

Chi sarà più decisivo tra Leao e Vlahovic in Milan-Juventus? Risponde Fabrizio Ravanelli, ex bomber bianconero, a La Gazzetta dello Sport: "Bisogna intenderci sul termine decisivo. Se parliamo di chi condiziona di più la prestazione della propria squadra, la risposta è senz’altro Leao. Il Milan senza di lui perde in fantasia, imprevedibilità e pericolosità. Lo abbiamo visto anche quando è venuto a mancare contro il Napoli. Sotto porta Vlahovic è più letale e per questo può essere lui a firmare un’eventuale vittoria della Juve".