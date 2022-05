RBN - Bonini: "Juve, a centrocampo serve un regista. Meglio Jorginho di Milinkovic o Zaniolo"

Intervenuto su Radio Bianconera, l'ex centrocampista Massimo Bonini ha analizzato il momento della Juventus, che sul mercato cercherà un rinforzo a centrocampo: "Io penso che si debba lavorare sul gioco di squadra, più che scegliere un giocatore. È vero che a centrocampo non c'è tanta qualità, ma il problema vero è che bisogna giocare di squadra: se attaccanti e difensori aiutano è diverso. Per me si pensa troppo al centrocampo. La Juve dovrà rinforzarsi in tanti ruoli, soprattutto in difesa. Bonucci e Chiellini sono giocatori fantastici, ma si deve guardare anche al futuro. Ci sono tante cose da mettere a posto".

Se dovesse scegliere però il giocatore ideale tra i nomi che circolano?

"Io penso che serva più un regista che un Milinkovic. La Juve ha bisogno di qualcuno che sappia guidare i compagni. Jorginho? Come caratteristiche sicuramente sarebbe più adatto, mentre Milinkovic o Zaniolo, che sono grandissimi giocatori, non so se siano funzionali al gioco della Juventus".