Real Madrid, Courtois: "Siamo stati molto bravi in difesa. Felice per la qualificazione"

Il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois ha parlato dopo il successo casalingo contro l'Atalanta: "Siamo stati molto bravi in ​​difesa. Sapevamo come attaccare e quando rientrare. Sono felice per la partita e per la qualificazione. Abbiamo fatto un grande sforzo e abbiamo segnato. Avremmo potuto fare di più. L'Atalanta, che è una squadra che fa tanti gol in Serie A, ce ne ha fatto uno solo ed è stato un calcio di punizione".