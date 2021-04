Real Madrid-Liverpool, le formazioni ufficiali: difese incerottate. Nei Reds fuori Firmino

Tutto pronto a Valdebebas per l’andata dei quarti di finale di Champions League fra Real Madrid e Liverpool. I Blancos devono rinunciare in extremis a Varane, positivo al Covid e isolato dal gruppo (oltre all'infortunato Sergio Ramos). Mentre per Jurgen Klopp da segnalare i soliti problemi in difesa legati agli infortuni, la coppia centrale sarà ancora una volta quella formata da Phillips e Kabak con l’attacco che sarà guidato da Salah e Mané supportati da Diogo Jota (con Firmino out).

Queste le formazioni ufficiali di Real Madrid-Liverpool:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Nacho, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Keita; Salah, Mané, Diogo Jota