Real Madrid, Zidane: "Aver segnato è importante ma la qualificazione è ancora 50 e 50"

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro l'Atalanta: "Sappiamo che loro sono una squadra fisicamente forte e lo hanno dimostrato. Era una partita difficile ma abbiamo fatto un gol che è molto importante".

Una rete che mette in discesa la gara di ritorno?

"No. Dobbiamo giocare la partita di ritorno. E' sempre 50 e 50. L'Atalanta è una squadra che ti può mettere in difficoltà anche in casa nostra. Abbiamo fatto una partita così-così ma è un buon risultato".

Sembrava sorpreso dopo il gol di Mendy?

"No. Ero contento per il suo gol. Di destro? Sì, però ce l'ha il destro".

Si aspettava queste difficoltà nel battere l'Atalanta?

"Sì perchè con quello che abbiamo visto è una squadra forte".