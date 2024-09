TMW Retroscena Hermoso, ha rifiutato quattro anni di contratto a quattro milioni dal Napoli

Mario Hermoso sembrava destinato a non arrivare in Italia. Perché il difensore centrale non aveva proposte dalle big come Inter e Juventus, che si sono subito sfilate dalla corsa, mentre il Milan non era interessato dovendo addirittura cedere (come fatto con Kalulu). Il Bologna ci aveva provato e la risposta è stata picche, mentre l'Atalanta lo ha da subito considerato fuori budget, pure essendo un parametro zero. Per questo le speranze erano ridotte al lumicino perché anche la Roma aveva altri obiettivi. Quando sono sfumati tutti - in particolare Danso - ecco di nuovo l'idea di puntare sullo spagnolo, ora costretto a prendere una decisione.

Il retroscena però è ghiotto: il Napoli, sin da maggio, aveva offerto un contratto faraonico a Mario Hermoso, perché scelta di Antonio Conte. Doveva essere il braccetto di sinistra per la nuova retroguardia e per questo erano stati proposti 4 milioni di euro all'anno per quattro stagioni. Un trattamento da top che, però, non è bastato a Hermoso che avrebbe voluto cinque milioni, anche in tre stagioni, più un'opzione per il quarto. Forse non era proprio una questione economica ma posizionamento, visto che il Napoli non gioca le Coppe Europee. Non è dato sapere se sia un rimpianto per lui o meno non avere accettato, sta di fatto che in Italia, forse con un po' di sorpresa anche da parte sua, ci è arrivato comunque.

Queste alcune parole di Mario Hermoso nella sua presentazione alla stampa. "Ci sono molte cose dietro la scelta... Un grandissimo club, con grandissima storia. Il sostegno dei tifosi, che è una cosa simile a quella dell'Atletico. Una grande famiglia all'interno di una grandissima città. E' stato un cambio di vita semplice per la mia famiglia e anche dal punto di vista sportivo. Ci sono grandissime squadre sia qua che in Spagna, puoi competere sempre contro le migliori squadre europee. Siamo latini, il sangue è lo stesso, come si vivono le partite e come sostengono i tifosi, per me è tutto abbastanza simile. De Rossi? Sono contento di lavorare con lui, sono convinto che ci capiremo bene. E' la rappresentazione del cuore, della lotta. Ha passione e vive le partite, vuol costruire una squadra importante e solida. Cercheremo di dare il massimo per far proseguire la storia della Roma".