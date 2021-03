Reynolds debutta con la Roma, il Dallas tweetta: "Abbiamo lavorato per questo momento"

Nel ko contro il Parma è arrivato il debutto in Serie A e con la maglia della Roma per Bryan Reynolds. Il Dallas FC, suo ex club, ha celebrato il momento con un post su Twitter: “Abbiamo lavorato per questo momento. Congratulazioni per esserti guadagnato il posto e per aver fatto il tuo debutto!”,