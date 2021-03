Ribery e un rinnovo difficile con la Fiorentina. Monza attento ma c'è una doppia insidia turca

In casa Fiorentina, specialmente dopo le dimissioni di Prandelli, sono tante le questioni da affrontare in vista del prossimo futuro. Una di queste riguarda la situazione di Franck Ribery, visto che il contratto del francese scadrà il prossimo giugno. Una delle squadre attente agli sviluppi è il Monza di Berlusconi e Galliani, con l’idea francese che potrebbe acquistare ancor più consistenza in caso di promozione in Serie A al termine della stagione. Secondo i colleghi di TuttoMonza la pista brianzola resta calda, soprattutto col rinnovo con la Fiorentina che ad oggi sembra sempre più improbabile. A disturbare il Monza, però, ci sono un paio di club turchi che potrebbero fare passi concreti a breve: uno è il Galatasaray, club in cui Ribery ha già giocato agli inizi della sua carriera. L’altro è il Karagumruk, squadra che ha già fra le proprie fila Viviano, Biglia e Borini.