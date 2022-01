Ricci-Torino, è fatta! Il centrocampista è in città per le visite: il saluto della famiglia sui social

vedi letture

In attesa di ufficializzare il suo trasferimento al Torino, è già tempo di saluti per il centrocampista Samuele Ricci. "Bye..:", è infatti il messaggio che gli ha dedicato su Instagram sua sorella Sara proprio nel giorno delle visite mediche del classe 2001 coi granata.

Ricci, come raccontatovi nei giorni scorsi da TMW, si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto per circa 10 milioni di euro più bonus.