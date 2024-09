Rifarebbe le scelte fatte con l'Empoli? Vanoli: "Se mia nonna avesse le ruote..."

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Torino Paolo Vanoli si è soffermato sui singoli, in particolare su Samuele Ricci: "Chi è capace a giocare sotto pressione, è indispensabile. E' un messaggio per il settore giovanile, devono imparare questo che è il vero calcio: uno non apre il controllo perché vede l'avversario e va in agitazione. Tutti vorrebbero centrocampisti che sappiano gestire il pallone come Ricci, siamo fortunati ad averli".

Tornando indietro, rifarebbe tutte le scelte fatte contro l'Empoli?

"Se mia nonna avesse avuto le ruote, sarebbe una carriola...Non è mia la battuta, ma rispondo così. Difficilmente mi guardo indietro, guardo avanti e la prossima gara è la più importante"

Coco-Maripan-Masina è il perno su cui costruire la difesa?

"Ora che siamo al completo, voglio capire bene le caratteristiche più funzionali al sistema di gioco e alla squadra. Ho un reparto completo, ora tocca a me. C'erano state subito le nazionali, ora abbiamo avuto tre gare in una settimana, ma in prospettiva lavoreremo sulla sincronizzazione del reparto. Maripan? La priorità è metterlo in condizione: devo guardare anche i giocatori arrivati e la loro storia, l'ho fatto per Sosa e lo faccio per Maripan. Ha esperienza, ma è un giocatore che per varie esigenze va messo ad un livello più alto sotto l'aspetto fisico".

