Riforma dei campionati ancora prorogata: il comunicato ufficiale della FIGC

Non sono ancora maturi i tempi per una riforma dei campionati. Sulla FIGC si apprende di una ulteriore proroga alla questione, tanto casa al presidente Gravina: "Su proposta del Presidente Gravina, il Consiglio ha approvato una proroga fino al 31 luglio (in luogo del 30 giugno) per la discussione e l’approvazione della riforma dei campionati, così da farla entrare a regime, eventualmente, dalla stagione sportiva 2022/23".