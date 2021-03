Rigore tra dubbi e proteste per il Porto: Oliveira fa l'1-0. Alla Juventus ne servono 2 ora

vedi letture

Rigore tra dubbi e proteste per il Porto per fallo di Demiral su Taremi. Al 19' va sul dischetto Sergio Olivera che spiazza Szczesny: è 1-0 per il Porto. Ora servono due gol alla Juventus per andare ai supplementari.