Rinnovo Calabria, il piano del Milan prevede adeguamento ed estensione contrattuale

Lavori in corso per il prolungamento del contratto di Davide Calabria (24 anni). I contatti con i rappresentanti del terzino destro proseguono da settimane, il giocatore sta disputando la sua miglior stagione da quando veste rossonero ed è concentrato sul campionato, ma ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2022 e spera di ricevere presto la chiamata decisiva per la fumata bianca. Attualmente percepisce 1,1 milioni di euro all’anno, e l’obiettivo sarebbe quello di adeguarlo con un aumento “importante” dopo l’ottima stagione. La speranza degli agenti è arrivare a due milioni, ma c’è ancora da trattare con il club. Calabria è una delle sorprese della stagione del Milan: “Siamo una bella squadra, c’è spirito di sacrificio anche nei momenti di difficoltà. Non a caso stiamo facendo bene da più di un anno, tutti vogliono dimostrare il loro valore”, ha detto al canale Milan Twitch. “Siamo solo all’inizio, c’è ancora tanto da lavorare. Siamo contenti ma siamo all’inizio”. Per Calabria sono arrivati manifestazioni d’interessa da diverse squadre, sia italiane che straniere, ma il giocatore è molto legato al Milan, essendo tifoso rossonero: “Come persona e come squadra il Milan di Maldini era il mio riferimento. Da tifoso milanista non potevo non seguire loro. Era un gruppo di campioni”.