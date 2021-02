"Rinnovo Dybala? Ne stiamo parlando". Rivedi Paratici prima della gara contro il Crotone

Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato a Sky Sport in merito alle condizioni fisiche e alla trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala. Rivedi il video con le parole del dirigente bianconero: "Paulo ha ancora qualche problemino, va un po' su unì'altalena, alcuni giorni sta meglio, altri peggio. Mercoledì sembrava più avanti, poi ha sentito dolore e non è ancora a disposizione. Per quanto riguarda il rinnovo contrattuale ne abbiamo parlato e ne stiamo parlando. Continueremo a farlo anche nei prossimi giorni".