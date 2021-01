Rinnovo in arrivo per Inzaghi con la Lazio: "Lotito mi ha detto che il contratto è pronto"

Dopo il successo contro il Sassuolo, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato anche della trattativa per il suo rinnovo, svelando ulteriori passi in avanti in merito: "Il rinnovo può arrivare in settimana? Non lo so, però ieri ho visto il presidente che mi ha detto che è pronto. Aspetto con fiducia, io sono pronto".