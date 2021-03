Rinvio Inter-Sassuolo, nessun commento dal club neroverde: la società si atterrà alle decisioni

vedi letture

Il Sassuolo, sconfitto ieri nel recupero di campionato giocato a Torino e costretto a programmarne un secondo visto il cluster di Covid-19 venutosi a creare in casa Inter, non ha assunto posizioni ufficiali circa la scelta di rinviare la sfida ai nerazzurri inizialmente programmata per sabato. Il club neroverde si atterrà a quanto disposto dalla Lega Serie A, come già accaduto in precedenza