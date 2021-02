Ritorno al passato: Fonseca, tre anni da re a Donetsk. Ibra, gioie e dolori a Manchester

Ritorno al passato. È quello che offre il sorteggio per gli ottavi di finale di Europa League andato in scena questa mattina. La Roma dovrà affrontare lo Shakhtar Donetsk, il Milan se la vedrà col Manchester United. Due confronti molto complicati, dal sapore decisamente speciale per due protagonisti: Paulo Fonseca e Zlatan Ibrahimovic. Entrambi dovranno vedersela col proprio passato. Il tecnico portoghese della Roma, infatti, ha guidato lo Shakhtar dal 2016 al 2019. In tutte e tre le stagioni, Fonseca ha vinto il massimo campionato ucraino, portando a casa altrettante coppe nazionali e una Supercoppa d’Ucraina. Agrodolce il ricordo che lega Zlatan Ibrahimovic alla formazione di Old Trafford: a Manchester, il bomber svedese ha trascorso due stagioni, dal 2016 al 2018, di cui la seconda conclusa anzitempo a marzo. 29 gol in 53 partite complessive: il miglior risultato raggiunto resta proprio la vittoria dell’Europa League, conquistata anche grazie ai 5 gol in 11 gare di Ibra nella competizione. Ma lo svedese saltò la finale, vinta 2-0 sull’Ajax, per l’infortunio che lo tenne fuori causa sette mesi prima dell’addio con direzione Los Angeles.