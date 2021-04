"Ritorno alla Fiorentina? Non ci pensavo". Rivedi Iachini in conferenza

Nel giorno della sua prima conferenza dal suo ritorno in viola, alla vigilia della sfida contro il Genoa, il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha risposto anche ad una domanda sul suo pensiero di tornare a Firenze in questi mesi: "No, non ci pensavo. Sono rimasto legato al gruppo, ai giocatori, alla società. Pensavo le cose potessero andare meglio, così non è stato ed è arrivata la chiamata della società. Come l'anno scorso non ho potuto dire di no, mi auguro di poter capire cosa non va per poter dare il mio contributo per risalire la classifica". Rivedi il video con le sue parole!