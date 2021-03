Ritorno in campo per Graziano Pellé: è il 37° giocatore impiegato dal Parma

Nuovo debutto con la maglia del Parma per Graziano Pellé. L'attaccante è entrato in campo questa sera a cinque minuti dalla fine al posto di Hernani per il forcing finale della formazione di Roberto D'Aversa. La punta è il 37° giocatore impiegato in stagione dalla formazione emiliana.