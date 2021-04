Rivedi Calafiori dopo la semifinale ottenuta ieri: "Son riuscito a fare quello che so fare"

"Fisicamente sto bene, è il solito fastidio che non mi permette di essere al meglio ma sto bene, non è una lesione". Al termine di Roma-Ajax 1-1, il terzino classe 2002 Riccardo Calafiori - il migliore in campo all'Olimpico - ha rassicurato sulle sue condizioni fisiche e ha così commentato la prestazione. "L'aiuto dei compagni è importante, è importante giocare un quarto di finale di Europa League da titolare e sono riuscito a fare quello che so fare. I compagni mi sono stati vicini e mi hanno aiutato tantissimo. Quello che devi fare è giocare semplice, poi magari quando entri in partita puoi provare anche giocate più difficili e mi è andata bene". Rivedi le sue parole nell'intervista rilasciata ai microfoni di Sky.