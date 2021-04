Rivedi Mancini alla vigilia dell'Ajax: "Certe cose vengono dette per tirare la Roma nei casini..."

vedi letture

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha commentato anche le voci sui presunti contrasti tra squadra e allenatore in quanto alle modalità di allenamento: "Sapevamo fin da inizio anno che avremmo affrontato una stagione molto complicata a causa del Covid e dei tanti impegni ravvicinati, compresi quelli con la Nazionale. Bisogna essere sempre pronti a recuperare sia fisicamente che mentalmente. Contrasti col mister per gli allenamenti? Giocando così tanto gli allenamenti diventano le nostre partite e certe cose, che ho letto anche io, vengono dette solo per tirare la Roma un po' nei casini. Noi non contestiamo gli allenamenti del mister, non è affatto vero", le sue parole alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Europa League con l'Ajax.

Rivedi nel video in calce tutte le parole di Mancini!