Rivoluzione Barcellona, oltre a Messi ci sono almeno altri tre big che possono salutare

Ousmane Dembelé, Philippe Coutinho e Antoine Griezmann. Il Barcellona del presidente Joan Laporta sarà costretto con ogni probabilità a tagliare qualche big, tra quelli ovviamente che hanno reso meno, per finanziare il suo nuovo ciclo. Se in entrata continuano infatti senza sosta i rumors su Erling Haaland e non solo, in uscita è chiaro che il Barça sarà chiamato a fare qualche operazione altrettanto importante per trovare liquidità economica e allo stesso tempo rientrare delle pesanti perdite dell'ultima stagione.

Detto più volte del caso Lionel Messi, in scadenza di contratto coi blaugrana e ancora incerto sul da farsi, sono così essenzialmente tre i calciatori di primo piano sui quali la dirigenza culé sta già facendo delle profonde valutazioni. Vuoi per gli infortuni vuoi per qualche atteggiamento extra-campo non gradito vuoi per lo scarso feeling con l'ambiente, Dembelé, Coutinho e Griezmann non sono d'altronde riusciti a ripagare le grandi aspettative che c'erano al momento del loro arrivo al Camp Nou.

L'ex Borussia Dortmund piace molto alla Juventus, ormai non è una novità. Il fantasista brasiliano ha grande mercato in Premier League, mentre l'attaccante francese (il meno sicuro di partire, almeno per il momento) potrebbe rappresentare invece l'eventuale dopo-Mbappé al Paris Saint-Germain. Scenari di mercato ancora agli albori, ma una cosa è certa: la prossima estate, in casa Barcellona, regalerà tante novità non solo per quanto riguarda gli acquisti, ma anche - è inevitabile - sul fronte partenze.