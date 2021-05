Rivoluzione Coppa Italia: dalla prossima stagione riservata solo a club di Serie A e B

Clamorosa novità dalla prossima stagione per la coppa nazionale

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Sarà il Mapei Stadium a ospitare l'atto conclusivo della Coppa Italia TimVision di calcio femminile tra Milan e Roma. L'impianto di Reggio Emilia, undici giorni dopo la finale maschile Atalanta-Juventus, farà da cornice anche alla sfida tra rossonere e giallorosse in programma domenica 30 maggio alle ore 20.30. La partita sarà trasmessa in diretta su TimVision, Sky e in streaming su NOW. A cinque anni di distanza dalla finale della Uefa Women's Champions League, vinta dal Lione davanti a più di 18mila spettatori, il Mapei Stadium è stato nuovamente scelto come sede di un importante appuntamento del movimento femminile. La finale di Coppa Italia metterà in palio l'ultimo trofeo della stagione del calcio italiano e sarà preceduta dalla Final Four del Campionato Primavera, che si disputerà dal 27 al 29 maggio al Mapei Football Center, il nuovo centro sportivo della società neroverde inaugurato nel 2019. "Ringrazio il Comune di Reggio Emilia e il Sassuolo Calcio che ci accoglieranno per questa finale di Coppa Italia tra Milan e Roma e per la Final Four Primavera - ha dichiarato il presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani - Questo doppio evento valorizzerà in primis le nostre giovani promesse, che daranno il via a queste avvincenti giornate di calcio. Un bellissimo spot il nostro movimento". (ANSA).