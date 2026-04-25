Rocca, che frecciatina a Rocchi sui social: "Chi di spada ferisce, di spada perisce"

Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva. A portare avanti l'indagine è la Procura di Milano, ma tutto è nato dall'esposto di Domenico Rocca, che un anno fa lo ha inviato alla Commissione Arbitrale Nazionale per denunciare le gravi irregolarità del designatore arbitrale. Il testo è stato inviato dopo che l'ex assistente fu dismesso, ma la Giustizia Sportiva lo ha archiviato.

Adesso però è tornato d'attualità dopo l'avviso di garanzia che è stato notificato a Rocchi. Rocca, a distanza di qualche minuto dalla notizia, ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook, mandando una frecciatina al designatore, che si è detto invece sereno e fiducioso nel lavoro della magistratura: "Chi di spada ferisce, di spada perisce..". Di seguito il contenuto integrale presente sul social network: