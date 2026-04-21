Rocchi a Open VAR: "Gol di Krstovic in Roma-Atalanta regolare, mani di De Roon non punibile"

Ai microfoni di DAZN durante Open VAR il designatore Gianluca Rocchi ha parlato dei casi arbitrali del fine settimana iniziando da Roma-Atalanta. Questo il pensiero di Rocchi sulla rete di Krstovic, col VAR che da il via libera all'arbitro Marcenaro dopo l'involontario tocco di mano di De Roon:

"In questo caso si deve valutare la punibilità, condivido il fatto che non lo sia. Il tocco di mano è fortuito, per essere punibile devono esserci dei parametri ed il tocco di mano è ininfluente. Potrebbe essere stato da annullare se e solo se nell'immediatezza lo stesso De Roon avesse segnato. La lettura di campo è stata fatta bene e il VAR ha confermato la scelta".

L'Atalanta chiedeva il rosso per Pisilli dopo il contatto con Zalewski?

"Mancano 3 dei 4 parametri per dare il rosso, ottima decisione presa dal campo".