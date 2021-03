Rodrigo De Paul è pronto per il grande salto. E può scegliere la grande dove andare

Stavolta ci siamo. Inevitabilmente, Rodrigo De Paul sta per fare il grande salto della carriera. Pronto a entrare sotto l'ala di Mino Raiola, è al passo d'addio dal Friuli. L’Udinese è bottega di talenti, ma anche bottega con le idee chiare, più che cara. La valutazione dell’argentino è quella, almeno 30 milioni di euro: non sono pochi soldi, soprattutto in questa fase storica. E anche per questo a gennaio di offerte concrete non ne sono arrivate. In Italia lo guardano Juventus e Inter, in Premier ci pensa Bielsa per il Leeds, ma non è l’unico. De Paul piace a Klopp al Liverpool, De Paul è stimato da Guardiola, tecnico del Manchester City. Ha buone referenze nelle grandi di Spagna e pure a Parigi.

Decide Rodrigo La verità è che deciderà Rodrigo De Paul, chiaramente insieme all'Udinese. Ma siccome i soldi hanno un volto ma sempre lo stesso colore, a Pozzo interesserà incassare. E pure in tempi di magra per tutte, sta alimentando l'asta e Raiola entrerà in gioco quando sarà il momento giusto. De Paul, dopo un'annata così, l'ennesima, perno anche della Nazionale albiceleste, è pronto per il grande salto. Ovunque vorrà andare.