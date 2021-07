Roma a caccia di un esterno dopo l'infortunio di Spinazzola: piacciono Dimarco e Dijks

La Roma è già al lavoro per individuare un esterno mancino da regalare a José Mourinho, considerati i lunghi tempi di recupero che Leonardo Spinazzola dovrà affrontare dopo l'operazione. I giallorossi avrebbero già effettuato un sondaggio esplorativo per Federico Dimarco, che l'Inter vorrebbe tenere e valuta non meno di 10 milioni di euro. L'altro nome sul taccuino dei giallorossi, secondo Sky Sport, è quello di Mitchell Dijks del Bologna.