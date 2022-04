Roma, Abraham in campo contro il Bodo/Glimt nonostante il dolore alla spalla

Nei giorni scorsi Tammy Abraham ha effettuato un'ecografia a Villa Stuart per capire l'entità del fastidio alla spalla che ha accusato contro la Sampdoria. Nonostante il dolore sia ancora presente, Mourinho non farà a meno di lui contro il Bodo/Glimt e lo manderà in campo dal primo minuto per riscattare il risultato dei gironi e per mettere un piede dentro alle semifinali in attesa del ritorno all'Olimpico. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.