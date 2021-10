Roma, Abraham torna in Nazionale dopo quasi un anno: convocato in extremis da Southgate

vedi letture

Tammy Abraham è stato convocato dal ct dell'Inghilterra Southagate dopo le grandi prestazioni con la maglia della Roma. L'attaccante non veniva chiamato in Nazionale da novembre del 2020 e ora potrà aiutare i "Three Lions" a vincere le partite di qualificazioni ai prossimi mondiali contro Andorra e Ungheria. Una convocazione che secondo The Athletic arriva come "premio" per l'ottimo avvio e che non punta a sostituire nessuno dei precedenti convocati dal tecnico inglese.