Roma, accoppiata Premier in arrivo

Ora è tempo di accelerare. Una volta individuati i primi due obiettivi, la Roma deve anticipare i tempi per iniziare a programmare, magari anche attraverso qualche operazione in uscita. A questo proposito va sottolineato come il nome scelto per la porta sia quello di Rui Patricio, per il qualche i discorsi con il Wolverhampton sono ormai molto bene avviati. Serve un accordo invece sull’asse londinese con l’Arsenal per Xhakha: il centrocampista ha accettato la bozza contrattuale proposta dai giallorossi, ma non c’è ancora un accordo totale con i Gunners. Questione di tempo. Poi sarà il momento di guardare in attacco, laddove il nome di Azmoun piace da aprile, ma va segnalato come lo Zenit stia facendo di tutto per blindarlo proponendogli un ricco rinnovo.