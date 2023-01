Roma, ag. Smalling: "Continuiamo i colloqui con la Roma. Il suo futuro non si gioca al Teatro"

L'agente del difensore della Roma Chris Smalling, James Featherstone, ha parlato con il collega Fabrizio Romano del futuro del centrale inglese: "Il futuro di Chris non si gioca al Teatro dell'Opera di Roma. Come accade lì, il pubblico non interagisce con gli artisti. Continuiamo i colloqui con la Roma. Dopo essere stato il migliore in campo nella finale del primo titolo europeo in 61 anni della Roma, Chris è concentrato a fare bene in questa stagione".