Roma, Allegri ha dato la propria disponibilità. Alternativa Mazzarri, più difficile Sarri

La Roma sembra avere già quasi deciso per l'addio di Paulo Fonseca. Il portoghese è sempre più appeso a un filo dopo la sconfitta (prima sul campo, poi a tavolino) contro lo Spezia, senza dimenticare la lite con Edin Dzeko, a cui è stata tolta la fascia da capitano e che è stato spedito in tribuna per oggi. Così il club lavora all'alternativa. Allegri pare avere già dato la propria disponibilità con contatti indiretti, ma si lavora anche all'alternativa. Maurizio Sarri sembra una possibilità complicata - perché dovrebbe liberarsi dal contratto, come spiega Il Corriere dello Sport - mentre Mazzarri potrebbe fare da traghettatore fino a giugno.