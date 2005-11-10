Roma, in campo questa mattina contro la Primavera: Gasperini schiera Dovbyk dal 1'
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Alle 9 il calcio d'inizio a Trigoria. Dovbyk al centro dell'attacco con Soulé e Cherubini trequartisti nel 3-4-2-1 di Gasperini
Test mattutino per la Roma di Gian Piero Gasperini. I giallorossi stanno scendendo in campo a Trigoria in questi minuti contro la formazione Primavera. Un test che serve al tecnico per valutare la condizione della sua squadra in vista del prosieguo della preparazione pre-campionato. Queste le formazioni ufficiali:
Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Rensch, Bah, Pisilli, Angelino; Soulé, Cherubini; Dovbyk
Roma Primavera (4-5-1): De Marzi; Seck, Terlizzi, Basile, Lulli; Arduini, Maccaroni, Cama, Guaglialone, Arena; Corredera.
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