Roma, anche Mancini è partito per Manchester ma solo come tifoso: è squalificato

vedi letture

Secondo quanto riportato da Sky anche Gianluca Mancini, difensore della Roma, è partito in direzione di Manchester nonostante la squalifica che non gli permetterà di essere in campo nell'andata della semifinale di Europa League all'Old Trafford di domani. Segnale inequivocabile di come il gruppo sia unito oltre ogni limite in questo momento, alla ricerca di un risultato importante in questo finale di stagione.