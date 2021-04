Roma-Atalanta 1-1, le pagelle: Malinovskyi e Cristante i migliori, Gosens tradisce

ROMA-ATALANTA 1-1

(75’ Cristante; 26’ Malinovskyi)

ROMA

Pau Lopez 7 - Migliore nelle fila giallorosse nel primo tempo, capitola soltanto sulla bordata da due passi di Malinovksyi. Poi ringrazia Muriel.

Karsdorp 5,5 - Spinge, non sempre affonda. E Gosens è davvero un brutto cliente in fase difensiva.

Mancini 6 - Guida un reparto che colpisce perché tutto cresciuto a Bergamo. Mica facile, contro Zapata, ma regge.

Ibanez 5,5 - Altro giro altro ex. Qualche difficoltà e sbavatura in più, soprattutto il brivido e il doppio giallo nel finale.

Calafiori 5,5 - Prima da titolare in questo campionato, dura appena 45 minuti per la solita noia muscolare. Rimedia un giallo, abbastanza bloccato. (Dal 46’ Bruno Peres 5,5 - Non tantissimo, osa qualcosa in più).

Villar 5,5 - Pomeriggio complicato. Tanta fatica sulle incursioni orobiche dalle sue parti, niente di indimenticabile in fase di costruzione. (Dal 77’ Perez s.v.).

Cristante 7 - Torna a centrocampo e ritrova subito i suoi movimenti. Fa valere la legge dell’ex: è suo il gol che evita la sconfitta e tiene all’Olimpico un punto.

Veretout 6 - A centrocampo gli avversari corrono. Non ha l’occasione di liberare corsa e tiro come spesso gli capita, quindi fa (bene) legna.

Pellegrini 6,5 - Parte con una grandę occasione, manda in porta l’armeno qui sotto e Dzeko, che non capitalizzano.

Mkhitaryan 5 - Deve rimettere benzina nel motore, l’appuntamento è quello col passato che è lo United. Così così. (Dall’86’ Mayoral s.v.).

Dzeko 6 - A metà settimana gioca lui, ormai è chiaro. Orchestra la manovra, non sempre pericolosissimo. Nel finale ha la palla del 2-1.

Fonseca 6 - Regge, e contro l’Atalanta non è mai scontato. Relativo l’impatto dei cambi, ha la testa puntata all’Europa League e a come far arrivare la squadra al meglio in quell’occasione.

ATALANTA

Gollini 6 - Incertezza su Cristante, gran parata su Dzeko. La media è una sufficienza.

Romero 7 - Eredita da Toloi la licenza di offendere, la sfrutta meno bene. Ma dietro non concede nulla.

Djimsiti 6,5 - Chiude la porta a Pellegrini e chissà quanto pesa davvero quell’occasione.

Palomino 6,5 - Lotta con Dzeko, controlla le offensive di Mkhitaryan. Insomma, il terzetto difensivo orobico è promosso.

Maehle 6 - Attacca parecchio, non sempre in maniera decisiva. Ma davvero complicato da tenere.

De Roon 6 - Di sostanza, al solito. Lì in mezzo la Dea è compatta, bella e pericolosa. Anche per merito suo.

Freuler 6,5 - A proposito di pericoli, ha una delle principali palle gol del primo tempo. Lavora tanto anche lui.

Gosens 5 - Un fattore e infatti il vantaggio arriva sul suo ennesimo assist. Nella ripresa rompe le uova nel paniere della Dea: due gialli in 17 minuti, lascia i compagni in inferiorità numerica.

Ilicic 6,5 - Lo squillo principale è di destro. Parte con qualche incertezza, poi aiuta i compagni ad aprire varchi nella retroguardia giallorossa. (Dal 59’ Muriel 5 - Entra e fa un sol boccone di un gol già fatto. Non si redime).

Malinovskyi 7 - Come si dice El segna sempre lu in ucraino? Terzo gol nelle ultime cinque di campionato. Esce per un peccato di generosità. (Dal 59’ Pasalic 5,5 - Pesa il divario con il sostituito).

Zapata 7 - Non segna, ma ispira. L’azione dell’1-0 è tutta sulle sue spalle, fosse per lui metterebbe anche Muriel in porta ma il connazionale sbaglia. Inarrestabile. (Dal 73’ Toloi 6 - Entra per tenere in piedi la baracca).

Gasperini 5,5 - “Tradito” da uno dei suoi uomini fondamentali, non porta a casa la posta in una partita nel complesso alla portata. Qualche dubbio sui cambi, probabilmente programmati ma a conti fatti non decisivi in positivo.