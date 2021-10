Roma, attacco influenzale per Pellegrini: il centrocampista non si è allenato oggi

Brutte notizie per la Roma e per Josè Mourinho: alla ripresa degli allenamenti con i nazionali, la squadra capitolina ha dovuto rinunciare a Lorenzo Pellegrini: il centrocampista ha saltato l'allenamento di oggi con i compagni per un attacco influenzale e avrà dunque un allenamento in meno sulla via per la sfida alla Juventus.