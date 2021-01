Roma, Borja Mayoral dopo le due gare con lo Spezia: "Insistere, persistere e mai arrendersi"

vedi letture

Chiamato in causa per sostituire Edin Dzeko, Borja Mayoral contro lo Spezia ha risposto presente, andando a segno per due volte e contribuendo in modo decisivo alla vittoria romanista per 4-3. Una doppietta arrivata pochi giorni dopo una prestazione deludente in Coppa Italia, sempre contro gli uomini di Italiano, che lo aveva visto protagonista in negativo di alcuni errori sotto-porta. Lo spagnolo, con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha scritto: "Insistere, persistere e mai arrendersi", a testimonianza della sua voglia di essere ancora decisivo nelle prossime settimane.