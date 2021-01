Roma, Borja Mayoral: "Settimana difficile con tutto ciò che è successo, è la vittoria di tutti"

Borja Mayoral, attaccante della Roma, dopo la vittoria con doppietta contro lo Spezia è intervenuto al microfono di Roma Radio: "Questa vittoria è stata importante ed è arrivata dopo una partita molto difficile per noi dopo tutto quello che sta succedendo, dobbiamo continuare così".

Dovete ripartire da questa voglia?

"Sì, penso di sì. E' stata una settimana difficile, è una vittoria di tutta la squadra che ha lavorato tanto sulla partita. Abbiamo giocato con coraggio, con un buon atteggiamento e questo è molto importante".

E' anche la tua vittoria in virtù della doppietta?

"Sono molto contento per i due gol, è già la terza volta da quando sono alla Roma, due volte in campionato e una in Europa League. Ma oggi è la vittoria di tutta la squadra".