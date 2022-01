Roma, Borja Mayoral: "Sono positivo al Covid-19, mi alleno per tornare con la squadra"

"Ciao a tutti, oggi mi hanno comunicato di essere positivo al COVID-19. Io sto bene, isolato in casa e seguendo tutti i protocolli. Nel frattempo mi alleno in casa in attesa di poter tornare con la squadra". Questo il messaggio di Borja Mayoral, attaccante della Roma, pubblicato sui proprio canali social.