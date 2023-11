Roma, Bove: "Gli episodi non ci hanno aiutato. Quando siamo uniti, siamo una grande squadra"

Il centrocampista della Roma Edoardo Bove ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio col Servette: "Noi sappiamo quello che dobbiamo fare in campo e lavorare su quello che ci chiede il mister. Siamo un tipo di squadra che quando manca un po' di intensità nell'atteggiamento può andare in difficoltà. Dobbiamo lavorare su questo. Quando siamo tutti uniti, siamo una grandissima squadra. Oggi volevamo vincere, non ci siamo riusciti ma siamo una grandissima squadra e ripartiremo da questo".

Superiorità totale all'andata. Oggi il Servette ha preso coraggio.

"Sappiamo che in Europa ogni partita è difficilissima. Gli episodi non ci hanno aiutato, non siamo riusciti a fare il gol della vittoria. Forse abbiamo sofferto qualche ripartenza e potevamo fare fallo prima. Secondo me è stata dettato dagli episodi questo pareggio. Se facevamo il gol della vittoria era tutta un'altra storia".

A chi ti ispiri?

"Fare un nome è molto difficile. Cerco di fare quello che mi viene richiesto ogni giorno. Io credo di fare il mio, voglio cercare di fare le cose in modo che la gente si fidi di me. La fiducia dei compagni e del mister è ciò che ricerco".