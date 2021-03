Roma, Bruno Peres dirà addio a fine stagione: ci pensa il Real Betis

Bruno Peres al termine della stagione lascerà la Roma nonostante la sua ambizione dichiarata anche recentemente sia quella di provare a conquistarsi la permanenza. Tiago Pinto ha già deciso di non prolungare il suo accordo e per quello alcuni club in giro per l'Europa hanno iniziato a seguirlo con interesse. Uno di questi è il Real Betis in Spagna, in cerca di occasioni a parametro zero e che ha messo nel mirino anche N'Koulou del Torino.