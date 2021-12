Roma, caccia al terzino destro: da Henrichs fino a Stryger Larsen, tutti i nomi

Quello del terzino destro è un ruolo che la Roma sarà particolarmente attenzionato sul mercato. Molti i nomi in ballo, passati in rassegna da Tuttosport: Dalot si è complicato, discorso simile per Kristensen, visto che il Salisburgo non apre al prestito. Rimangono quindi Henrichs (che nei giorni scorsi ha chiesto la cessione al Lipsia) oppure il low cost Jens Stryger Larsen. Operazione che con il passaggio al 3-5-2 avrebbe una sua logica. Il nazionale danese è finito fuori dalle rotazioni dopo che ha deciso di non rinnovare con l’Udinese. Anche lui si potrebbe prendere a condizioni vantaggiose (2 milioni). In uscita, invece, Villar piace al Valencia, Reynolds interessa al Bruges.