Roma, cala il gelo con Zaniolo? Le dichiarazioni di oggi non sono piaciute al club

Le parole di Nicolò Zaniolo non sono state particolarmente apprezzate dalla Roma. Proprio oggi, SportWeek ha pubblicato una lunga intervista al fantasista, il cui futuro in giallorosso è tuttora in bilico, visti i dubbi sul rinnovo e i corteggiamenti del duo Milan-Juventus. Il Corriere della Sera, nella sua edizione dedicata alla Capitale (stesso editore del supplemento settimanale della rosea), sottolinea come queste dichiarazioni siano state accolte tutt'altro che con favore dai vertici romanisti.

Cala il gelo? Lo scenario sarebbe quello di una generale irritazione, soprattutto per alcuni passaggi della chiacchierata in cui il gioiello di casa Roma ha fatto esplicitamente i complimenti proprio al Milan e ha spiegato di aver coronato un sogno scendendo in campo con Ibra, così come alcune frasi con cui ha aperto a una cessione lontano dall'Urbe.