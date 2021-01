Roma, Celik è l'alternativa a Montiel per la fascia destra: il River gioca al rialzo per l'argentino

vedi letture

Secondo quanto scrive Il Messaggero oggi in edicola, la Roma continua a seguire Celik per il ruolo di terzino destro. Per lui il Lille chiede 15 milioni e l'intenzione è di chiudere a 10, cercando di ottenere una formula vantaggiosa come un prestito con diritto di riscatto fissato tra 18 mesi.

L'alternativa, al momento la più accreditata, è Gonzalo Montiel, laterale per il quale il River Plate gioca però al rialzo (12-13 milioni richiesti contro i 7 offerti): nei prossimi giorni, come riporta TyC Sports, sono previsti nuovi incontri per limare la distanza tra le parti.