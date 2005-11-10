Roma, in chiusura la trattativa per Koulierakis. Oggi può arrivare la fumata bianca
In chiusura la trattativa che sta per portare Kostas Koulierakis alla Roma. Il centrale greco, classe 2003, dovrebbe costare ai giallorossi 15 milioni di euro più bonus. C'è l'accordo col Wolfsburg. Il giocatore ha dato disponibilità a trasferirsi, oggi dovrebbe essere il giorno della chiusura dell'operazione.
A 22 anni è già un perno della nazionale greca
Nonostante la giovane età, Koulierakis è considerato un perno della nazionale greca vantando già 22 presenze. Stagione sfortunata, l'ultima, col Wolfsburg, culminata con una clamorosa retrocessione in Zweite Bundesliga. I tedeschi lo avevano acquistato due anni fa dal PAOK per poco più di 11 milioni di euro e in questo periodo ha raccolto 66 presenze, segnando 4 reti.
Decimo greco a vestire la maglia della Roma
Koulierakis diventerebbe il decimo giocatore greco a vestire la maglia giallorossa. L'ultimo è stato Tsimikas nella stagione passata, col giocatore rientrato al Liverpool per fine prestito. Il più presente Manolas: 206 presenze e 9 reti dal 12014 al 2019.